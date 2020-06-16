Сотрудники и студенты ПсковГУ распланировали помещения кампуса

17:11, 16 июня 2020, ПАИ

«Многие руководители структурных подразделений уже пришли и отметили себе крестиком, где будут их площади. Молодежное управление, концертная деятельность перенесется туда, ребята уже запланировали, кабинеты распределили. Библиотека посмотрела, где будет читальный зал, где будут залы, столовая, кафе – потихоньку идём. Появляется жизнь», - прокомментировала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 16 июня ход строительства и ремонта кампуса ПсковГУ.

По словам Натальи Ильиной, ее рабочий день начинается в 8:30 именно с кампуса, где она встречается с руководителями субподрядных организаций и решает проблемные вопросы, которые «возникают на объекте постоянно».

«Отрадно, что сейчас при реконструкции кампуса нет равнодушных посторонних людей – там и администрация Псковской области, и главный подрядчик и субподрядные организации. Мы идем трудно, потому что это объект реконструкции. Там происходит два важных момента – изменение ландшафта, со стороны моста это видно. Изменяем набережную, меняется растительность, появляются аллеи, облагородили пространство возле часовни. Там будут вестись ремонтные работы. Внутри двора многое изменилось, переделываем крышу – меняем, что некачественно сделал предыдущий подрядчик или вовсе не доделал. В этом трудность», - рассказала ректор ПсковГУ.

Наталья Ильина также заявила, что планируется 1 сентября зайти на кампус с приемочной комиссией, чтобы показать, что там уже сделано. Далее предстоит ввести здание кампуса в эксплуатацию по документам. На это может понадобиться около трех месяцев.