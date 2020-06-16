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Экономика

Молоко должно стоить как литр топлива - псковский аграрий

Молоко должно стоить как литр топлива, считает псковский аграрий, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 16 июня.

Сейчас средняя цена за литр молока - 28-29 рублей. «Мне как руководителю предприятия хотелось бы, чтобы цена на молоко была как цена топлива. Вот когда так будет, тогди и сельское хозяйство сможет жить без господдержки», - отметил Андрей Козлов.

Он также рассказал, что сейчас на цены влияют такие крупные игроки рынка-потребители молочного сырья как «Вимм-Билль-Данн» и «Данон».
 

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