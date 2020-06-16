Сельхозпредприятия Псковской области ведут заготовку кормов

17:53, 16 июня 2020, ПАИ

Сельскохозяйственный предприятия Псковской области приступили к заготовке кормов для скота. Сейчас общие запасы составляют по 0,7 центнера кормоединиц или 3% от запланированного объема. В частности, сенажа заготовлено 7,6 тыс. тонн, а силосной массы — 5,9 тысяч тонн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Активнее всего заготовку кормов ведут Великолукский (59%), Псковский (11%), Новосокольнический (16%) и Опочецкий районы (6%).

По данным комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, всего на зимне-стойловый период 2020–2021 годов в регионе предстоит заготовить около 40 тыс. тонн сена, порядка 160 тыс. тонн сенажа и свыше 190 тыс. тонн силоса — по 22,7 центнеров кормоединиц на условную голову скота.