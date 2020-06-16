0
18:28
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
17:21
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
17:14
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
17:08
Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна
17:00
Начался ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
16:40
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live
16:30
Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать
Еще новости
Общество

Сельхозпредприятия Псковской области ведут заготовку кормов

Сельскохозяйственный предприятия Псковской области приступили к заготовке кормов для скота. Сейчас общие запасы составляют по 0,7 центнера кормоединиц или 3% от запланированного объема. В частности, сенажа заготовлено 7,6 тыс. тонн, а силосной массы — 5,9 тысяч тонн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Активнее всего заготовку кормов ведут Великолукский (59%), Псковский (11%), Новосокольнический (16%) и Опочецкий районы (6%).

По данным комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, всего на зимне-стойловый период 2020–2021 годов в регионе предстоит заготовить около 40 тыс. тонн сена, порядка 160 тыс. тонн сенажа и свыше 190 тыс. тонн силоса — по 22,7 центнеров кормоединиц на условную голову скота.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
16 июня 2020
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
16 июня 2020
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
16 июня 2020
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна
16 июня 2020
Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна
Начался ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
16 июня 2020
Начался ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live
16 июня 2020
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live
Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать
16 июня 2020
Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать 1
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
16 июня 2020
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам

Идет загрузка...