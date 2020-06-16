61 двор отремонтируют в Великих Луках в этом сезоне дорожно-строительных работ

23:06, 16 июня 2020, ПАИ

В этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Великих Луках должны отремонтировать 13 дворовых территорий, 10 дворов уже полностью отремонтированы, на подходе 11-й, пишет «Великолукская правда. Новости».

Последние штрихи наводятся во дворе, объединяющем многоэтажки на ул. М. Жукова, 10/4, ул. Корниенко, 2/5 и ул. Зелёной, 7.

«Работы на объекте практически завершены. Установили новый бордюрный камень, отремонтировали тротуар, заезд во двор и проезжую часть. Гарантия на новое покрытие – четыре года», – рассказал руководитель городского дорожно-строительного управления Руслан Скопцов.

На этой неделе будет завершён ремонт двора дома № 48/12 на Октябрьском проспекте, а на следующей неделе дорожники приступят к ремонту двора, объединяющего дома на Дьяконова, 4 и Калинина, 2/6. Кроме того, в этом сезоне дорожно-строительных работ ДСУ в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» отремонтирует ещё 48 городских дворов и четыре проезда.