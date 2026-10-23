«Культурные выходные» открылись в Красногородске

21:45, 23 октября 2026, ПАИ

Выставка «Оружие Победы» из коллекции Военно-исторического музея-заповедника города Острова начала работать в танцевальном зале в Красногородске в рамках проекта «Культурные выходные». Об этом сообщили в районной газете «Заря».



Фото: Светлана Павлова и София Васильева



Фото: Светлана Павлова и София Васильева



Организаторы отметили, что выставка пользовалась большим спросом у детей и молодёжи: ребята осматривали оружие и задавали вопросы.

Сотрудник музея Эдуард Иванов рассказал газете «Заря» о представленной коллекции. На выставке показаны образцы винтовок и автоматов, с которыми русские солдаты защищали государство: винтовки Мосина, английские винтовки, оружие с гранатомётом, бутылкомёт для зажигательной смеси, образцы со штыками, а также пистолет-пулемёт Шпагина с рожком и диском. Кроме того, представлено более тяжёлое стрелковое оружие: пулемёт Максима, пулемёт Дегтярёва, противотанковое ружьё и гранатомёт ГМ-94.

По словам Эдуарда Иванова, всё оружие было поднято при раскопках в местах боёв Великой Отечественной войны. Экспонаты почистили и охолостили, сейчас они нерабочие.

Напомним, творческий проект «Культурные выходные», который реализует министерство культуры Псковской области, продлится в районе до начала ноября. В рамках проекта пройдут мероприятия в образовательных, культурных учреждениях и других организациях для детей и взрослых.