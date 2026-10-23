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Общество

Проект в деревне Хотицы вошёл в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе

Псковская область вошла в пятёрку лучших на I Всероссийском конкурсе лучших проектов комплексного развития территорий (КРТ). Регион стал финалистом в номинации «Самый быстрый проект КРТ». Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

  • Проект в деревне Хотицы вошёл в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области
  • Проект в деревне Хотицы вошёл в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе
    Фото: министерство строительства и ЖКХ Псковской области

В число финалистов вошёл проект комплексного развития территории в деревне Хотицы Псковского района.

Всего на конкурс поступило 412 заявок из 67 регионов России. Участники представили 341 проект и практику КРТ. По итогам отбора финалистами стали 94 проекта из 54 субъектов страны.

В министерстве отметили, что выход проекта из Псковской области в финал федерального конкурса стал значимым достижением и признанием работы региона в сфере комплексного развития территорий.

Торжественная церемония награждения состоится в рамках Отраслевого дня Минстроя России.

Напомним, дорогу в микрорайоне в деревне Хотицы Псковского района построят за счёт федеральной субсидии по программе комплексного развития территории. Помимо дорожного полотна, специалисты устроят ливневую канализацию, тротуары и освещение по современным стандартам дорожного строительства. До этого здесь уже была построена модульная газовая котельная за счёт федерального финансирования.

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