Лишь 15% россиян вернулись к работе в офисе

08:26, 17 июня 2020, ПАИ

Около половины работающих россиян (47%) по-прежнему трудятся удаленно. К привычному офисному режиму вернулись только 15%. Об этом пишет гаета «Известия».

Около 20% опрошенных заявили, что и не переходили на дистанционный формат работы. В основном это люди, занятые в областях медицины, производства и сельского хозяйства. Каждый шестой респондент сообщил, что работал из дома еще до пандемии — это преимущественно представители маркетинга, медиа и сферы информационных технологий.

Мнения работников о необходимости возвращения в офис разделились почти поровну. Однако тех, кто предпочел бы и дальше работать удаленно, было чуть больше. Они объясняют свое решение тем, что им комфортнее трудиться из дома, неудобством работы в маске и перчатках и боязнью за здоровье (собственное и их близких).