Знаменитый уличный кот Боб умер в Англии

08:45, 17 июня 2020, ПАИ

Знаменитый уличный кот Боб умер в Англии, сообщает «Комсомольская правда». Его имя стало известно благодаря совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, который спас кота 13 лет назад.

В молодости Боуэн остался без жилья, что подтолкнуло его стать наркоманом. Затем он стал петь на улицах, чтобы заработать на еду. Но денег не хватало. В 2007 году музыкант встретил Боба.

Кот оказался бездомным и с серьезной травмой на лапе. Боуэн пустил весь свой заработок на восстановление кота и сумел полностью вылечить Боба. После этого его новый друг не отходил от него ни на шаг: музыкант и кот выступали вместе.

В скором времени Джеймс стал снимать жилье. Тогда он переквалифицировался в писателя и издал шесть книг о своей жизни с Бобом.