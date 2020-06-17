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Общество

Знаменитый уличный кот Боб умер в Англии

Кот Боб

Знаменитый уличный кот Боб умер в Англии, сообщает «Комсомольская правда». Его имя стало известно благодаря совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, который спас кота 13 лет назад. 

В молодости Боуэн остался без жилья, что подтолкнуло его стать наркоманом. Затем он стал петь на улицах, чтобы заработать на еду. Но денег не хватало. В 2007 году музыкант встретил Боба.

Кот оказался бездомным и с серьезной травмой на лапе. Боуэн пустил весь свой заработок на восстановление кота и сумел полностью вылечить Боба. После этого его новый друг не отходил от него ни на шаг: музыкант и кот выступали вместе. 

В скором времени Джеймс стал снимать жилье. Тогда он переквалифицировался в писателя и издал шесть книг о своей жизни с Бобом.

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