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Общество

Пищеблок в псковском детсаду №44 отремонтировали по требованию прокурора

Прокуратура Пскова с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Оказалось, что в детском саду №44 не обеспечены безопасные условия обучения и содержания воспитанников. Пищеблок детского сада нуждался в ремонте, так как на потолке осыпалась побелка, частично обвалилась облицовочная плитка стен производственных помещений, на стенах присутствовали следы грибка.Также в помещении пищеблока требовалась замена ветхих окон.

Прокурор внёс представление в адрес руководителя администрации муниципального образования с требованием устранить выявленные нарушения закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, пищеблок в саду отремонтировали.

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