Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе

10:25, 17 июня 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе из-за грозового разряда молнии сгорели жилой дом и надворная постройка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание после удара молнии произошло 16 июня в 18:13 в деревне Чурилово. Сгорели жилой дом и надворная постройка. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек.

Ранее в Псковской области из-за грозового разряда молнии произошли два пожара: в деревне Горбово Печорского района и Великих Луках.