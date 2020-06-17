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Общество

Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе

Фото: Сообщество «Клуб любителей метеорологии».

В Пустошкинском районе из-за грозового разряда молнии сгорели жилой дом и надворная постройка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание после удара молнии произошло 16 июня в 18:13 в деревне Чурилово. Сгорели жилой дом и надворная постройка. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и семь человек.

Ранее в Псковской области из-за грозового разряда молнии произошли два пожара: в деревне Горбово Печорского района и Великих Луках.

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