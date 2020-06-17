Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас

11:07, 17 июня 2020, ПАИ

«В жизни не каждого поколения предоставляется возможность всей нации, всему народу высказать свою позицию по основным изменениям в Конституцию. В этом и состоит уникальность нынешнего голосования – события, которое касается тех, кто связывает свою жизнь с Россией, с Россией в полном смысле этого слова. Это событие касается каждого из нас», - заявил глава Новосокольнического района Виталий Соловьев, комментируя голосование по поправкам в Конституцию РФ, пишет районная газета «Новосокольнический край».

По словам Виталия Соловьева, с момента принятия Конституции прошло 27 лет: с 1993 года. Он считает, что «Россия стала другой страной, мы живем сегодня в совсем другую эпоху». «И если мы хотим двигаться дальше, менять страну к лучшему, нужно, чтобы и основной закон не сдерживал этих изменений», - добавил он.

«Я изучил поправки и считаю, что было бы неплохо каждому с ними ознакомиться. Там указано много важных поправок – защита человеческого труда, соцгарантии, запрет на однополые браки, доступная медицина и многие другие», - подчеркнул Виталий Соловьев, добавив, что особенно важным для него является недопустимость действий, направленных на отчуждение территории России.

«Важной поправкой является «во власти – только патриоты». Если человек находится на госслужбе, то никаких счетов в заграничных банках и тем более гражданства быть не может. Успех России возможен в опоре на нашу культуру, которая является важнейшим ресурсом страны. Охрана ее – долг государства», - сказал Соловьев.

По его мнению, работающий человек не должен быть бедным, это несправедливо. Президентские поправки, как отметил глава муниципалитета, восстановят справедливость по отношению к человеку труда.

«Важны такие поправки, как сохранение природного богатства», - заключил Соловьев.