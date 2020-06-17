Себежские осуждённые получили школьные аттестаты

11:30, 17 июня 2020, ПАИ

В Себежском районе в вечерней (сменной) общеобразовательной школе, где обучаются осуждённые, отбывающие наказание в ИК-3 УФСИН России по Псковской области, прошла торжественная церемония вручения аттестатов об основном общем и полном среднем образовании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Документы об образовании осуждённым вручили временно исполняющий обязанности заместителя начальника исправительной колонии № 3 Дмитрий Фалеев и заведующая вечерним отделением при ИК-3 Идрицкой средней общеобразовательной школы Ирина Тябут.

В этом году в школе ИК-3 – 18 выпускников. Из них трое успешно окончили 9 классов и получили аттестаты об основном общем образовании, а 15 человек обучились по полной программе школьного курса и получили аттестаты о полном среднем образовании.

В соответствии с законодательством обязательному обучению в школе подлежат осуждённые, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие документов об образовании. Осуждённые без образования, но более старшего возраста также могут учиться, но уже по письменному заявлению.