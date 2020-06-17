Число жалоб на великолукскую больницу выросло до 200

11:38, 17 июня 2020, ПАИ

Количество жалоб и обращений на работу Великолукской межрайонной больницы и её главврача продолжает расти, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

По его словам, число жалоб уже подходит к 200. «Сегодня отдельно обсудили эту проблему на совещании по эпидемиологической ситуации», - анонсировал губернатор.

Михаил Ведерников заявил, что особые вопросы вызывает организация работы поликлиники по забору анализов. «Из-за некорректно сформированного графика несколько раз в неделю возникали ненормальные очереди, которые нарушают все возможные предписания и рекомендации Роспотребнадзора, да и здравый смысл в целом», - подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что в Великие Луки направлена оперативная группа для проведения служебной проверки.