В Великолукской районной больнице пройдёт проверка

20:55, 16 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области поручил разобраться с ситуацией, складывающейся в Великолукской межрайонной больнице. Как сообщили Псковскому агентству новостей в пресс-службе областной администрации, своё поручение глава региона озвучил на совещании по эпидобстановке в области 16 июня.

Михаил Ведерников сообщил, что персонал и пациенты больницы оставили более 70 обращений, в том числе и в социальных сетях, с просьбами проверить деятельность лечебного учреждения.

Марина Гаращенко подтвердила, что в ближайшее время в Великие Луки отправится оперативная группа.

Ранее великолукские врачи рассказали, что в учреждении не хватает медицинского персонала, и призвали коллег прийти на помощь.