В Пскове отрепетируют ЕГЭ в условиях коронавируса

12:00, 17 июня 2020, ПАИ

В Пскове отрепетируют ЕГЭ в условиях коронавируса. Об этом стало известно во время рабочей поездки в один из пунктов проведения экзамена на базе школы №18 председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор школы №18 Маргарита Ильина показала, что классы уже готовы к проведению экзаменов: нанесена разметка, подключены видеокамеры, установлены кулеры с водой и одноразовыми стаканчиками. Дистанция между учениками будет составлять полтора метра. В одной аудитории, а всего в этой школе их будет 22, смогут разместиться не более 9 человек. У двух входов в школу (их организуют для разведения потоков учеников) будут дежурить медики.

Репетиция ЕГЭ в 18-й школе состоится 25 июня.

«Надеемся, что экстраординарных ситуаций не будет», - резюмировал Александр Седунов. Он добавил, что все пункты сдачи экзаменов в Пскове должны предоставить протоколы готовности не позднее 19 июня.

Александр Седунов также обратился с просьбой к руководителю городского управления образования Анне Кузыченко довести до директоров, родителей и детей все детали работы пунктов сдачи ЕГЭ в Пскове.

