В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок

12:31, 17 июня 2020, ПАИ

В Пскове выпускники, сдающие ЕГЭ в вечерней (сменной) общеобразовательной школе №1, могут приходить на экзамен и сдавать его без защитных масок. Об этом заявила директор учебного заведения Наталья Алексеева в ходе проверки школ города и готовности их к сдаче ЕГЭ. В мониторинге принимает участие председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Алексеевой, первый экзамен пройдет 3 июля, по географии, его будут сдавать 36 человек из школы №21. Директор также рассказала, что в школе будут организованы два входа на пункт сдачи экзамена, каждый оформят информационным стендом. Медицинский работник будет находиться в помещении буфета школы. Вход оборудован рециркулятором.

Александр Седунов поручил обозначить на асфальте на улице возле школы, до самого входа, разметку для сдающих экзамен, для соблюдения необходимой дистанции.

Наталья Алексеева также рассказала, что в кабинетах некоторые столы обозначены крестом, чтобы также соблюдать дистанцию между школьниками, и поэтому учащиеся могут находиться на экзамене без масок, хотя при желанию школьники могут ее получить. Наблюдатели во время экзаменов будут находится в коридоре.Все они будут в масках.

Александр Седунов поинтересовался видеооборудованием в классах. Директор заверила его, что все оборудование в рабочем состоянии. Так же в каждом классе есть дезинфекторы и маски в необходимом количестве.