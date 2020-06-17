Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем ПАИ-live

12:46, 17 июня 2020, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем прямого эфира ПАИ-live в среду, 17 июня, в 14:30.

Ограничительные меры понемногу снимаются, однако до того, как жизнь войдет в привычный ритм, еще далеко, а бизнесу надо выживать уже сейчас. Уже несколько месяцев как начали работать меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса, но помогают ли реально эти костыли? Как меняется ситуация в экономике региона? Пациент скорее жив или скорее мертв? Поговорим об этом с бизнес-омбудсменом.

Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».