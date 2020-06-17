О подпольной свадьбе на базе отдыха в Куньинском районе узнали в прокуратуре

12:57, 17 июня 2020, ПАИ

Прокуратура Куньинского района выяснила, что, несмотря на запрет на массовые мероприятия до 19 июня, 6 июня на территории базы отдыха «Лесное озеро» была запланирована свадьба с множеством гостей.

«Принимая указанное во внимание, имеются основания полагать, что в случае проведения массового мероприятия с очным присутствием граждан на территории базы отдыха «Лесное озеро» в действиях генерального директора ООО «Трэвелер» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура внесла предостережение в адрес генерального директора ООО «Трэвелер». На момент проверки 5 июня проживающих постояльцев на территории базы отдыха не оказалось. Работа базы отдыха взята на контроль прокуратурой района.