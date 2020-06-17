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Общество

186 млн рублей субсидий получили пострадавшие от коронавируса псковские компании

Пострадавшие от коронавируса псковские компании получили 186 млн рублей субсидий. Об этом сообщил губернатор Псковской области во время оперативного штаба по экономике 17 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Региональные компании получили 186 млн рублей субсидий», - отметил губернатор. Речь идёт о пострадавших от коронавируса отраслях.

Фонд поддержки предпринимательства начал приём заявок и выдачу микрозаймов.

«На этой неделе должны поступить 225 миллионов рублей на докапитализацию фонда», - отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что ожидается утверждение нацплана по восстановлению экономики.

«После того как план будет опубликован, посвятим отдельное заседание штаба этому плану», - добавил Михаил Ведерников.

Ранее глава региона сообщил, что часть ограничений по работе торговых центров могут снять уже через неделю. 

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