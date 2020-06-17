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Общество

Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что возможность возобновить работу торговых центров и общепита в регионе пока остаётся недоступной. Об этом глава региона сообщил во время оперативного штаба по экономике 17 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«К сожалению, самая ожидаемая и главная мера поддержки - возможность полноценно возобновить работу - в настоящий момент остается недоступной. Сегодня снять ограничения нельзя, но мы делаем все необходимое для того, чтобы в ближайшее время можно было разрешить работу, пусть и с определенными ограничениями», - отметил Михаил Ведерников, добавив, что страдают непродовольственная торговля, туризм, торговые центры и общепит.

Часть ограничений, по словам Ведерникова, планируется снять через неделю, а часть – в конце месяца. Также губернатор выразил надежду, что за оставшиеся две недели не произойдёт ничего экстраординарного.

Михаил Ведерников призвал изучать требования Роспотребнадзора и следовать предписаниям главного санитарного врача.

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