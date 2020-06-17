Более пяти тысяч книг получила библиотека в Острове по нацпроекту

14:51, 17 июня 2020, ПАИ

5 500 новых книг поступили в Островскую центральную районную библиотеку в рамках нацпроекта «Культура». Средства на книги были выделены из федерального и областного бюджетов, пишет газета «Островские вести».

В частности, среди поступивших в библиотеку новых книг есть художественная литература, классика, современные произведения и детская литература.

Заведующая отделом комплектования и обработки учреждения Лариса Барзова отметила, что это не последнее поступление новых книг. По её словам, в ближайшее время ожидается ещё одна партия новых книг, приобретённая на средства местного бюджета в сумме 200 тысяч рублей.