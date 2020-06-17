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Общество

Аудиогид о местах военной памяти в Пскове запущен в автобусах №17

Аудиогид по проекту Центральной городской библиотеки «Парки, сады и скверы Пскова» запустили в автобусах города по маршруту № 17. Он призван напомнить псковичам о местах военной памяти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, с помощью аудиогида можно узнать, в каком сквере установлен бюст Героя Советского Союза Семёна Байкова, который в 1941 году обеспечивал переход отходящих советских частей через мост и ценой своей жизни взорвал Рижский железнодорожный мост через реку Великую, задержав наступление гитлеровцев на Ленинград.

Также, проезжая мимо площади Ленина, пассажиры автобуса № 17 обратят внимание на памятный знак в сквере возле храма и вспомнят, что он посвящён десяти первым, случайным, жертвам фашистской оккупации Пскова, которых расстреляли на этом месте за убитого немецкого солдата без суда и следствия для того, чтобы напугать горожан.

Текст аудиогида читает актриса Русского психологического театра «Ноосфера» из Санкт-Петербурга Татьяна Егорова.

Новое краеведческое издание, книга-путеводитель «Сады, парки и скверы Пскова. Прогулки по Пскову» была подготовлена сотрудниками библиотеки к 39-м Международным Ганзейским дням. Этот справочник впервые объединил разрозненную информацию почти обо всех зелёных зонах Пскова.

Краткую аудиоверсию этого путеводителя теперь могут послушать пассажиры автобусов № 17.

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