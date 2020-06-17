Правительство РФ выделит регионам ещё 100 млрд рублей

16:39, 17 июня 2020, ПАИ

До 15 июля правительство России выделит регионам в качестве компенсации выпадающих доходов ещё 100 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Вице-премьер отметил, что анализ выпадающих доходов будет проведён по данным на 1 июля, далее в течение двух недель регионам будет направлена помощь.

Марат Хуснуллин уточнил, что деньги получат около 70 российских регионов. Он также напомнил, что это уже второй транш, первый тоже составил 100 млрд рублей.

В мае президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оценить возможность компенсации регионам доходов, выпадающих из-за мер по борьбе с коронавирусом.