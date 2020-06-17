Акция «Поддержим врачей искусством» пройдёт в Пскове и Великих Луках 19 июня

16:51, 17 июня 2020, ПАИ

Акция «Поддержим врачей искусством» состоится на территории Псковской городской больницы в канун Дня медицинского работника – 19 июня в 12:30, сообщила Псковскому агентству информации председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Во дворе Псковской городской больницы расставят картины и, соблюдая дистанцию и меры безопасности, передадут картины врачам. Акция на территории городской больницы пройдёт с выступлением солистов Дома офицеров, которые по инициативе режиссёра Анны Дмитриевой исполнят песню о врачах. Кроме этого, песню исполнят у здания Псковской областной больницы.

«В это непростое время мы хотим отблагодарить врачей и поднять пациентам настроение произведениями изобразительного и музыкального искусства, – отметила Наталья Никифорова. – Художники также планируют привезти граммофон, чтобы создать хороший музыкальный фон».

В Великих Луках акция намечена также на 19 июня. Она пройдёт возле COVID-центра. Там, кроме пяти псковских картин, великолукские художники собрали ещё 10 своих работ для передачи центру.

Ранее псковские художники подарили более 20 работ псковскому и великолукскому онкологическим центрам. А в 2013 году Союз женщин России провёл акцию дарения ко Дню медицинского работника совместно с художником Игорем Макеевым, подарившим врачам картины для онкоцентра, который располагался в старом здании у ЦУМа.