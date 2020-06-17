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Общество

В России рекордно подорожал бензин

17 июня в России бензин АИ-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, об этом свидетельствуют данные площадки. Стоимость тонны топлива, согласно национальному индексу, составила 56,7 тысячи рублей, это рекордный показатель за всю историю торгов, пишет Lenta.ru.

В частности, во время кризиса на российском рынке нефтепродуктов в 2018 году стоимость бензина АИ-95 не превышала 56,3 тысячи рублей за тонну. С середины апреля цена выросла более чем на 50%.

Эксперты, которых опросило агентство «Интерфакс», отметили, что сейчас нет причин для снижения цены, потому что на рынке наблюдается дефицит бензина АИ-95. При этом спрос на него со стороны автозаправочных станций и трейдеров продолжает расти, добавили эксперты.

По словам экономистов, после отмены введенных для борьбы с коронавирусом ограничений спрос на топливо в России восстанавливается быстрее, чем производство на нефтеперерабатывающих заводах. На ситуацию также повлиял недавний запрет правительства на импорт бензина из-за рубежа.

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