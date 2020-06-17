Более 100 тысяч рублей лишилась псковичка из-за действий телефонного мошенника
54-летняя жительница Псковского района лишилась более 100 тысяч рублей из-за действий дистанционного мошенника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
16 июня незнакомец, представившийся сотрудником одного из банков, под предлогом приостановления несанкционированной транзакции денежных средств завладел принадлежащими потерпевшей деньгами.
Женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.