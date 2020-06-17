ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

20:25, 17 июня 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо 17 июня.

По её словам, лекарство не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19. «Основываясь на этом анализе и обзоре ряда публикаций, исполнительная группа приняла решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности», – отметила Анна Мария Рестрепо.

«Однако хочу подчеркнуть, что это решение не представляет собой политику организации, это не рекомендация ВОЗ», – сказала она. Анна Мария Рестрепо добавила, что это решение принято в отношении испытания и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики.