Не задействованные садоводствами земли могут перевести на баланс Пскова

22:59, 17 июня 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александра Братчиков предложил перевести незадействованные земли садоводческих некоммерческих товариществ и прилегающие к ним дороги на баланс города. Об этом он сообщил на рабочем совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 17 июня, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По мнению Александра Братчикова, такое решение позволит значительно сократить площади садоводческих товариществ и уменьшить стоимость налогов для их членов. Кроме того, у администрации города появится возможность привести в надлежащее состояние важные объекты инфраструктуры.

«Переоформленные участки, которые больше не будут входить в СНТ, смогут быть предоставлены для регистрации многодетным семьям и другим гражданам, имеющим право на такую социальную меру поддержки», – добавил Александр Братчиков.

Михаил Ведерников поддержал предложение Александра Братчикова о перераспределении невостребованных земель СНТ между гражданами, нуждающимися в их получении.

Также губернатор напомнил, что в сентябре 2018 года Псковская городская Дума приняла решение о продлении на год налоговых каникул для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Эту меру пролонгировали и на период 2019 года. Садовым хозяйствам было рекомендовано изыскать средства на проведение работ по уточнению границ земель общего пользования, межеванию и постановке их на кадастровый учет. Михаил Ведерников подчеркнул, что ни в одном СНТ работы в полном объёме не проведены.

По итогам рабочего совещания было принято решение, что на ближайшей сессии депутатов Псковской городской Думы будет рассмотрен вопрос о продлении налоговых каникул для садоводов до конца 2020 года.

Перед руководством региональной комиссии по садоводству Михаил Ведерников поставил задачу: за это время должны произойти существенные продвижения в решении кадастровых вопросов СНТ. Пилотным проектом в этом направлении станет садовое товарищество «Калиновщина».

«У вас впереди полгода. За это время вы должны каждый по своему направлению провести все необходимые работы. Чтобы уже со следующего года люди были освобождены от неадекватных налогов, поскольку продления каникул больше не будет», – добавил губернатор.

В совещании также приняли участие заместитель губернатора Нинель Салагаева, глава Пскова Елена Полонская и председатель региональной комиссии по садоводству Анна Войченко.