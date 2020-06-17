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Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы

Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, устроил дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы вечером 17 июня, сообщает telegram-канал «112».

Согласно сведениям ресурса, Игорь Ишаев находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В результате дорожной аварии никто серьёзно не пострадал. Из отделения полиции его доставили в медицинское учреждение.

По данным СМИ, Игорь Ишаев входил в чисто самых перспективных игроков Молодёжной хоккейной лиги, играя за «Амурских Тигров».

Он был вторым номером драфта юниоров КХЛ в 2011 году, отыграл более 150 матчей в МХЛ. Карьеру на взрослом уровне он не продолжал.

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