#СтаньСильнееПокаДома: Тренер по рукопашному бою Владимир Евдокимов провел зарядку для пожилых псковичей

07:07, 18 июня 2020, ПАИ

Мастер боевых искусств России, тренер высшей спортивной категории по рукопашному бою и кобудо, преподающий в ДЮСШ «Мастер» Владимир Евдокимов записал для пожилых псковичей комплекс упражнений, включающий в себя разминку и основной блок, для поддержания физической формы.

Владимир Евдокимов стал очередным участником совместного проекта Псковского агентства информации и комитета по спорту Псковской области #СтаньСильнееПокаДома – #Активное Долголетие.

«Мне 65 лет и я особенно понимаю, как важно следить за своим здоровьем и продолжать системные занятия физической культурой в любом возрасте, – пояснил Владимир Евдокимов. – Начните с простых упражнений и постепенно вы почувствуете, что их уже не достаточно, и будете переходить от простого к сложному».