Жители улиц Венской и Пражской в Борисовичах просят уничтожить борщевик

09:29, 18 июня 2020, ПАИ

На борщевик жалуются жители Псковского района. Соответствующая жалоба была размещена местной жительницей на сайте губернатора Псковской области.

Екатерина Горячова обратилась с просьбой произвести работы по уничтожению борщевика Сосновского вдоль автодороги Псков – Родина и вокруг жилых домов, расположенных на улицах Венской и Пражской деревни Борисовичи. Местная жительница отметила, что в 2020 году уничтожение борщевика не производилось.

«В 2018 и 2019 году поля вокруг домов на Венской и Пражской косили при помощи трактора, тем самым не давая зацвести борщевику», - отметила Екатерина Горячова.

Ответственной за решение этой проблемы была назначена глава Псковского района Наталья Фёдорова.

Ранее глава города Елена Полонская отметила, что её не устраивает качество составления техзадания по обработке борщевика. В Пскове может появиться электронная карта распространения борщевика.