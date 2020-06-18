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Общество

Могут ли утки и гуси передавать коронавирус, выяснили учёные

Американские учёные выяснили, что домашние птицы не могут заразиться коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные результаты опытов молекулярных биологов, опубликованные в электронной библиотеке bioRxiv.

«У всех птиц, с которыми мы работали, не было симптомов COVID-19 и следов вируса. Через две недели после попытки заразить птиц мы не нашли никаких антител в их организме, что говорит о том, что вирус не может размножаться в клетках всех видов одомашненных пернатых», – отметили исследователи.

Таким образом, по предварительным данным, гуси, утки, перепёлки, индейки и другие домашние птицы не могут заразиться коронавирусом и передавать его друг другу.

При этом коронавирус нового типа может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих – макак-резусов, хорьков, собак, кошек. Опыты показали, что COVID-19 действует на животных почти так же сильно, как и на человека.

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