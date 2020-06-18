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Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о подготовке своего годового отчёта
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Общество

Глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live расскажет о подготовке своего годового отчёта

Елена Полонская

Глава Пскова Елена Полонская станет гостьей прямого эфира ПАИ-live в четверг, 18 июня, в 10:00.

В конце июня Елене Полонской предстоит выступить с годовым отчётом о своей работе перед депутатами Псковской городской Думы. Поговорим о ходе подготовки к этому событию. Традиционной темой разговора станут ситуация в городе в связи с пандемией коронавируса — как городские власти поддерживают псковичей, предпринимателей. Поговорим также о депутатской работе в округах и нормотворческих инициативах.

Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ «ВКонтакте».

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