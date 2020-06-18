600 млн рублей задолжали псковичи в Фонд капремонта

11:32, 18 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем регионального оператора — Фонда капитального ремонта Псковской области Виктором Иващенко. Стороны обсудили актуальные вопросы организации работы регоператора, темпы проведения ремонта в многоквартирных домах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили собираемость взносов на капитальный ремонт. На сегодня собираемость составляет 80,4 %. Лидерами являются Новосокольнический, Порховский, Пустошкинский районы, Псков и Великие Луки. В отстающих — Гдовский, Себежский и Опочецкий районы.

Несмотря на высокий уровень собираемости, задолженность жильцов многоквартирных домов перед региональным оператором составляет около 600 млн рублей. Специалисты Фонда капитального ремонта Псковской области совместно с органами местного самоуправления ведут разъяснительную работу с гражданами о необходимости оплаты взносов на капитальный ремонт.

Виктор Иващенко проинформировал главу региона о проделанной работе по выполнению краткосрочных планов, начиная с 2016 по 2020 годы, согласно которым предполагается отремонтировать более 2,1 тысячи конструктивных элементов в 918 многоквартирных домах области.

В рамках реализации региональной программы в текущем году запланированы мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 240 многоквартирных домах Псковской области. В это число входят строительно-монтажные работы 345 элементов в 220 зданиях. Собственники помещений в данных домах формируют фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

На сегодняшний день выполнено 147 работ и услуг по капитальному ремонту в 137 многоквартирных домах.

На реализации краткосрочных планов по капитальному ремонту, по словам Виктора Иващенко, также сказалась ситуация с самоизоляцией граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Собственники помещений в многоквартирных домах, в которых проводятся работы на фасадах и крышах, неоднократно высказывали недовольства из-за шума во время их проведения, а также поступали просьбы об изменении режима проведения работ.

Подрядными организациями работы по капитальному ремонту продолжаются, но при этом проводятся с минимальным дискомфортом для граждан. Михаил Ведерников дополнительно подчеркнул, что на объектах представители подрядных организаций обязательно должны соблюдать меры противовирусной безопасности и за этим необходимо осуществлять контроль.

Отдельно участники совещания обсудили ситуацию с капитальным ремонтом лифтового оборудования. Виктор Иващенко заметил, что утверждён краткосрочный план реализации региональной программы на 2021–2023 годы, в соответствии с которым запланирована замена 65 единиц лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах Псковской области. Это количество не закроет в полном объеме существующую потребность по замене лифтов к 2025 году. Для решения этого вопроса необходимо выделение дополнительных денежных средств. Глава региона отметил, что этот вопрос необходимо проработать совместно с вице-губернатором Василием Осиповым и специалистами регионального комитета по строительству и ЖКХ.