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Жители Невеля остались без воды из-за аварии на водопроводе

Фото газеты "Невельский вестник"

18 июня в Невеле на улице Либкнехта у здания налоговой и на территории бывшего молочно-консервного комбината прорвало водопровод, несколько домов остались без воды, сообщает газета «Невельский вестник».

Через несколько часов сотрудники Невельских теплостетей сумели устранить аварию и восстановить водоснабжение в домах в центре Невеля.

Фото газеты "Невельский вестник"


Однако жильцам многоэтажных домов по улице Маметовой и на прилегающих улицах предстоит просидеть без холодной воды ещё несколько часов.  

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