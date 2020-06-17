Жители Невеля остались без воды из-за аварии на водопроводе

12:08, 18 июня 2020, ПАИ

18 июня в Невеле на улице Либкнехта у здания налоговой и на территории бывшего молочно-консервного комбината прорвало водопровод, несколько домов остались без воды, сообщает газета «Невельский вестник».

Через несколько часов сотрудники Невельских теплостетей сумели устранить аварию и восстановить водоснабжение в домах в центре Невеля.



Однако жильцам многоэтажных домов по улице Маметовой и на прилегающих улицах предстоит просидеть без холодной воды ещё несколько часов.