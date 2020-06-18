Список самых коррупционных регионов составила Генпрокуратура

12:50, 18 июня 2020, ПАИ

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сообщает РИА Новости.

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и «в целом остаётся стабильным в последние годы».

В десятку самых коррупционных регионов включили Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», - отмечается в докладе.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растёт второй год подряд, «откаты» в области закупок увеличились почти вдвое, взятки — на 11 %. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, в 2019-м сумма превысила 20 миллиардов рублей.