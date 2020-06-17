Пьяного водителя мопеда задержали полицейские в Порхове

16:18, 18 июня 2020, ПАИ

38-летнего нетрезвого водителя мопеда остановили сотрудники ГИБДД в Порхове 17 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель ехал по Песочному переулку. Отмечается, что ранее он подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

А в Пскове 15 июня около 4:00 у дома на улице Коммунальной полицейские остановили для проверки автомобиль Daewoo. Выяснилось, что иномаркой управлял 34-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А днём ранее в Пскове на улице Ижорского батальона на автомашине Peugeot ехал нетрезвый 41-летний житель Гдовского района.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.