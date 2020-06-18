На городском валу в Опочке проложили два километра пешеходных дорожек

17:16, 18 июня 2020, ПАИ

В Опочке на городском валу проложили два километра пешеходных дорожек благодаря выигранному гранту по итогам всероссийского конкурса «Исторические поселения». Помимо этого, на валу благоустроено девять гектаров территории, заявил глава Опочецкого района Юрий Ильин в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

Он пригласил всех желающих посетить вал и отметил, что разработана детская интерактивная программа, все программы будут действовать на валу, когда снимут ограничения по коронавирусу. Юрий Ильин также рассказал, что по пешеходным маршрутам поставлены урны. Главное, сохранить всё для следующих поколений, считает он.

«Наш городской вал — это гордость наших жителей и гостей», - сказал Ильин.

«Мы были первопроходцами в регионе по защите подобного проекта — защищали его в Москве. Пока возьмем паузу, но есть исторические места в районе, которые следует благоустроить», - добавил гость эфира.