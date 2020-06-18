Контракты на 20 млн рублей заключили на ремонт дорог в Опочецком районе

17:29, 18 июня 2020, ПАИ

В Опочецком районе заключены контракты на ремонт дорог на более чем 20 млн рублей. Об этом заявил глава муниципалитета Юрий Ильин в эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

По словам Юрия Ильина, ремонт дорог в районе выполняется практически по заявкам местных жителей в границах населенных пунктов. Протяженность дорог, как отметил гость эфира, в муниципалитете составляет более 1 тысячи километров, куда включены федеральные, региональные и муниципальные трассы.

«Помимо ремонта будет проведено освещение региональных дорог», - заверил Юрий Ильин.