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Общество

Контракты на 20 млн рублей заключили на ремонт дорог в Опочецком районе

В Опочецком районе заключены контракты на ремонт дорог на более чем  20 млн рублей. Об этом заявил глава муниципалитета Юрий Ильин в эфире проекта ПАИ-live 18 июня.

По словам Юрия Ильина, ремонт дорог в районе выполняется практически по заявкам местных жителей в границах населенных пунктов. Протяженность дорог, как отметил гость эфира, в муниципалитете составляет более 1 тысячи километров, куда включены федеральные, региональные и муниципальные трассы.

«Помимо ремонта будет проведено освещение региональных дорог», - заверил Юрий Ильин.

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