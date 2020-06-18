Обнародованы зверства эстонских бандитов в Псковской области в годы войны

19:24, 18 июня 2020, ПАИ

Эстонские каратели, в годы Великой Отечественной войны участвовавшие в геноциде мирных жителей Псковской области, после войны вступили в ряды «лесных братьев» – об этом свидетельствуют архивные материалы УФСБ России по Псковской области, сообщает РИА «Новости».

Речь идёт о протоколе допроса карателя Эриха Лемпетса, проведённого следователем Управления КГБ СССР по Псковской области в 1967 году. На допросе Лемпетс рассказал, что с 1944 по 1946 год «находился на нелегальном положении в банде, которая действовала в лесу в Ракверском районе Эстонской ССР». Банда состояла из семи вооружённых человек.

Со слов Лемпетса, помимо него самого, в банде также находились два его брата – Ульдрих Лемпетс (на момент допроса живший в Таллине) и Леонард Лемпетс (убитый в перестрелке в 1945 году); Леонард Поллукс и некто по фамилии Мяги, также убитые в 1945 году в ходе перестрелки; Адольф Руума, повесившийся в конце 1950-х годов, и ещё один человек по фамилии Кивимяги, который, как вспоминал Лемпетс, был захвачен советскими войсками в 1945-м или 1946-м.

«В лес мы ушли, так как боялись ответственности за службу у немцев», – признался Эрих Лемпетс на допросе. «Зачем у нас было оружие, я объяснить не могу», – добавил он. Однако участник банды Мяги рассказал, что зимой 1945 года убил советского пограничника, вспоминал Лемпетс.

Согласно данным из картотеки Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, Эрих Лемпетс был взят на службу в эту структуру и назначен в распоряжение так называемой айнзацкоманды 3 в начале февраля 1943 года. Айнзацгруппами (айнзацкомандами) германской полиции безопасности СД были военизированные «эскадроны смерти», занимавшиеся массовыми убийствами гражданских на оккупированных территориях.

Лемпетс лично участвовал в расстрелах мирных граждан, содержавшихся в концлагере в деревне Моглино под Псковом. В сентябре 1967 года за свои преступления Лемпетс в числе других эстонских карателей был приговорён Псковским областным судом к расстрелу и казнён в феврале 1968 года.



По планам нацистского командования, часть Псковской области после Второй мировой войны планировалось отдать Эстонии, и эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине. Согласно данным архивных источников, на современной территории Псковской области было истреблено более 75 тысяч мирных жителей, из них 1,4 тысячи детей, и более 370 тысяч военнопленных.

«Лесные братья» – неофициальное наименование вооружённых националистических формирований, использовавших в том числе и террористические методы, и действовавших в 1940-е – 1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии, а также в западных районах Псковской области, переданных в 1944–1945 годах в РСФСР из состава Эстонии и Латвии.

