Актриса из фильма «Белое солнце пустыни» погибла под поездом
Актриса Галина Дашевская погибла под поездом в Московской области, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Трагедия произошла в районе станции Жаворонки. Машинист поезда пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Галина Дашевская начала кинокарьеру в 1964 году. Она сыграла роль жены Абдуллы в картине режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Актриса также запомнилась ролями в фильмах «Соль земли», «Отпуск, который не состоялся». Снялась в одном из эпизодов сериала «Глухарь».