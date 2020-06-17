Поправки в Конституцию обсудили на дискуссионной площадке в Псковской городской Думе

20:24, 18 июня 2020, ПАИ

О роли поправок в Конституцию в жизни общества рассказали участники дискуссионной площадки в Псковской городской Думе. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

О блоке поправок, касающихся реформ органов государственной власти, рассказал старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев. В своём выступлении он особо отметил роль надзорного ведомства в работе по соблюдению законности и защите прав граждан.

О подготовке общественных наблюдателей и общественного наблюдения в ходе проведения голосования, а также о мерах профилактики в связи с распространением коронавирусной инфекции на избирательных участках рассказала Инна Андриянова.

Депутат Ольга Фёдорова рассказала о поправках, касающихся духовных и культурных ценностей, а также сохранения русского языка.

Встречу организовал Совет по молодёжной политике города Пскова при главе муниципального образования. В мероприятии приняли участие старший помощник прокурора Псковской области Сергей Тимофеев, председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области Инна Андриянова, депутат Псковской городской Думы шестого созыва Ольга Фёдорова, члены молодёжного совета при главе муниципалитета.

18 июня Псковское агентство информации побывало на модельных участках по общероссийскому голосованию.