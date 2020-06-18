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Общество

Электроснабжение медучреждений и избирательных участков обсудили в администрации Псковской области

Обеспечение надёжного электроснабжения медицинских учреждений и объектов, задействованных для проведения общероссийского голосования, стало темой обсуждения на заседании в администрации Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 18 июня заместитель губернатора Василий Осипов провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в регионе.

В ходе обсуждения стороны подвели итоги работы электроснабжающих организаций и предприятий ЖКХ за прошедший осенне-зимний период.

Самый актуальный вопрос в ближайшей перспективе – обеспечение надёжного электроснабжения объектов жизнеобеспечения, в том числе медицинских учреждений, задействованных для борьбы с COVID-19.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Ещё одной темой для обсуждения стала координация действий органов государственной власти и организаций при возникновении технологических нарушений в паводковый, грозовой или пожароопасный периоды. Ранее на два района Псковской области обрушился ураган с грозами. К устранению последствий стихии были привлечены аварийно-ремонтные группы – около 80 бригад, 280 человек и 100 единиц техники. Благодаря слаженной работе энергетиков электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено.

В завершение заседания участники обсудили и вопросы обеспечения надёжного электроснабжения объектов, задействованных для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, Единого государственного экзамена. По итогам оперативного штаба вице-губернатор дал ряд поручений.

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