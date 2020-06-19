48 человек с коронавирусом скончались в Москве за сутки

08:08, 19 июня 2020, ПАИ

В Москве за сутки скончалось 48 пациентов с коронавирусом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Количество умерших выросло до 3 531. Накануне от коронавируса умерло 49 человек.

За последние сутки в столице зарегистрировали 1 040 случаев заражения коронавирусом, в России — 7 790. Общее число заболевших достигло 561 тыс., выздоровело 313 тыс. человек, умерло — 7 708.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, 679 человек выздоровело, 19 – умерло.