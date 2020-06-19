Уголовный розыск придёт на ПАИ-live

09:31, 19 июня 2020, ПАИ

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский станет гостем ПАИ-live в пятницу, 19 июня, в 10:00.

В центре внимания разговора будут мошеннические схемы, которые «расцвели» в период пандемии коронавируса. Мошенники используют как старые, так и новые сценарии развода добропорядочных граждан. Как не попасть на крючок злоумышленников, обсудим с Александром Полатовским.

Прямую трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».