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Общество

Уголовный розыск придёт на ПАИ-live

Фото "ГТРК "Псков"

Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский станет гостем ПАИ-live в пятницу, 19 июня, в 10:00.

В центре внимания разговора будут мошеннические схемы, которые «расцвели» в период пандемии коронавируса. Мошенники используют как старые, так и новые сценарии развода добропорядочных граждан. Как не попасть на крючок злоумышленников, обсудим с Александром Полатовским.

Прямую трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

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