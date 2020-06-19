В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику

09:51, 19 июня 2020, ПАИ

Как правильно выбирать клубнику, рассказали в Роспотребнадзоре. По определённым признакам можно выбрать вкусную и спелую клубнику, сообщается в ведомстве.

Ягоды должны быть сухие и без признаков гниения. Цвет насыщенный, однородный. Поверхность ягоды должна быть упругая, блестящая, гладкая, не иметь вмятин и повреждений. У клубники должен быть насыщенный запах.

Не стоит покупать клубнику, если она влажная, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, ягоды слишком мягкие и листики сухие, пожелтевшие. Отказаться от покупки следует также, если окраска ягоды не однородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый.

Сладость клубники можно определить, обратив внимание на черенок. Если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если же листики плотно прилегают к ягоде, то она будет кислой.

Покупать ягоду следует в том количестве, которое вы сможете съесть за пару дней, поскольку клубника быстро портится. Для сохранения свежести клубники её можно заморозить в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.

Перед непосредственным употреблением клубнику следует обязательно помыть. Плоды чаще всего бывают загрязнены землёй. Следует уделять внимание тщательному мытью ягод, чтобы не заразиться кишечными или паразитарными инфекциями.

Перед мытьём не следует удалять зелёные листья чашечки и стебель. Ягоды следует высыпать в дуршлаг и промыть чистой проточной водой, после чего подождать минуту, пока стечёт вода. Чистую ягоду можно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в ёмкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.