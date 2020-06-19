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Общество

С 22 июня в Псковской области откроются летние кафе и веранды

С 22 июня в Псковской области откроются летние кафе и веранды. Такое решение будет принято на заседании оперативного штаба 19 июня под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова, анонсировал telegram-канал «Псковский правдоруб».

«Прошло чуть более двух месяцев, и настал, похоже, час послаблений. По нашей информации, на сегодняшнем оперштабе по ковиду нас ожидают как минимум две новости. Во-первых, с понедельника должны и у нас открыться летние кафе и веранды», - сообщается в очередной записи на канале.

Отмечается, что теперь многое будет зависеть от дисциплины людей. «Выходить из карантина нужно, но меры предосторожности остаются. Дистанция, маски, гигиена — всё это должно войти в нашу жизнь надолго», - подчеркивают авторы канала.

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