С 22 июня в Псковской области откроются летние кафе и веранды

10:49, 19 июня 2020, ПАИ

С 22 июня в Псковской области откроются летние кафе и веранды. Такое решение будет принято на заседании оперативного штаба 19 июня под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова, анонсировал telegram-канал «Псковский правдоруб».

«Прошло чуть более двух месяцев, и настал, похоже, час послаблений. По нашей информации, на сегодняшнем оперштабе по ковиду нас ожидают как минимум две новости. Во-первых, с понедельника должны и у нас открыться летние кафе и веранды», - сообщается в очередной записи на канале.

Отмечается, что теперь многое будет зависеть от дисциплины людей. «Выходить из карантина нужно, но меры предосторожности остаются. Дистанция, маски, гигиена — всё это должно войти в нашу жизнь надолго», - подчеркивают авторы канала.