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Под Псковом пьяный водитель спровоцировал лобовое столкновение с молоковозом

Лобовое столкновение молоковоза и Chery Tiggo произошло 19 июня в Псковском районе в одном километре от федеральной трассы М9, недалеко от деревни Фомкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщил очевидец происшествия.

Пьяный водитель на автомобиле Chery Tiggo выехал на встречную полосу и совершил столкновение с молоковозом. В результате удара молоковоз съехал в кювет и опрокинулся.

Как отметили очевидцы происшествия, водитель Chery Tiggo был сильно пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате ДТП пострадал водитель молоковоза и пассажир Chery Tiggo. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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