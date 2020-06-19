Под Псковом пьяный водитель спровоцировал лобовое столкновение с молоковозом

11:19, 19 июня 2020, ПАИ

Лобовое столкновение молоковоза и Chery Tiggo произошло 19 июня в Псковском районе в одном километре от федеральной трассы М9, недалеко от деревни Фомкино. Об этом Псковскому агентству информации сообщил очевидец происшествия.

Пьяный водитель на автомобиле Chery Tiggo выехал на встречную полосу и совершил столкновение с молоковозом. В результате удара молоковоз съехал в кювет и опрокинулся.

Как отметили очевидцы происшествия, водитель Chery Tiggo был сильно пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В результате ДТП пострадал водитель молоковоза и пассажир Chery Tiggo. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.