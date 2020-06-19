Сергей Оверкин: Яхтсмену необязательно уметь плавать

11:35, 19 июня 2020, ПАИ

Людям, занимающимся парусным спортом, необязательно уметь плавать. Об этом заявил тренер, яхтсмен Сергей Оверкин в прямом эфире ПАИ-live 19 июня.

Сергей Оверкин рассказал, что в парусном спорте он с 14 лет. В яхт-клуб его пригласил одноклассник, и с того момента он занимается этим видом спорта уже 36 лет.

По словам Сергея Оверкина, вначале ему дали выйти на яхте матросом, а потом уже у него появилась своя яхта. «Тогда я плавать не умел ещё, я до сих пор считаю, что это не самое главное», – отметил он и подчеркнул, что на яхте все устроено так, чтобы человек не оказался в воде.

При этом, по его мнению, когда человек не очень хорошо плавает, то он начинает лучше думать, чтобы не допустить ситуации, что окажется в воде. «Никогда человек с яхты не уплывает. Во-первых, всегда есть жилет. Во-вторых, те яхты, на которых дети ходят, не тонут. Я, например, детей учу так, чтобы они из ситуации сами выбирались. То есть я могу находиться рядом, но помогаю только в крайнем случае, когда вижу, что ребёнок не справится», – отметил Сергей Оверкин.