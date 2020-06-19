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Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области улучшается

В Псковской области эпидемиологическая ситуация пошла на улучшение. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом 19 июня.

По его словам, статистика прироста заболевших варьировалась от 41 до 95 новых случаев в сутки, «трехзначных цифр не наблюдалось». Очаги в Пенсионном фонде в Острове и на Порховском водоканале ликвидированы, на Великолукском мясокомбинате отработаны все контактирующие с инфицированными людьми граждане.  

Михаил Ведерников также напомнил, что в Псковской областной психиатрической больнице было выявлено 32 зараженных коронавирусом, но все они — бессимптомные. Очаг удалось выявить благодаря растущим темпам тестирования, подчеркнул глава региона.

«Продолжается формирование коечного фонда. 50 коек развёрнуто в Псковской областной психиатрической больнице в Богданово, еще 60 коек открыто в Острове. На юге области под зараженных пациентов перепрофилируются новые медучреждения. На этой неделе добавим 300 коек», - сказал губернатор.

Согласно последним данным, в Псковской области еще 95 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных в регионе достигло 2 183 человек.

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